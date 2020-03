Iga vanus on auasi

Iga eluaasta on ausalt välja teenitud ning inimene peaks olema uhke, kui tal on neid palju. Seda aga ei näe me kuigi tihti. Võib-olla vaid siis, kui aastaid on üle saja ja ajakirjandus näeb pikaealises mehes või naises tänuväärset materjali, aegade sidet, eeskuju, kellelt välja pinnida pikaealisuse saladust.

Kes on sellel teekonnal jõudnud alles poole peale, võivad oma aastatega olla püstihädas. Näiteks soovitavad mitmed personalinõustajad ja CV-eksperdid tööotsijatel vanust mitte märkida, kui see ei alga kolme või neljaga. Sellele võib aga tööotsijal lisanduda veel mitu probleemi: kui tal on magistri- või, hoidku jumal, doktorikraad, siis parem sedagi mitte kirjutada, samuti mitte seda, et ta on töötanud juhtival kohal. «Ülekvalifitseeritud» on kõige tavalisem surmaotsus soovile hakata tegema tööd, mille kohta inimene tunneb ja arvab oma kogemuse põhjal, et saab sellega kindlasti hakkama.