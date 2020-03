Virvendustest reformitiigis

Tellijale

Mitte ei taipa, kuidas ometi ei suudeta end välja mõelda kastist, kuhu neljakordne minister Jürgen Ligi on oma parteikaaslased naelutanud: Eestil oli ja peab olema kõige lihtsam maksusüsteem maailmas! Aga millises seaduses on kirjas, et maksusüsteem peab olema lihtne? Kui elu läheb iga päevaga keerulisemaks ja robotid on võimelised lahendama üha keerukamaid algoritme, miks siis maksusüsteem peaks lihtsamaks minema? See pole ju loogiline.