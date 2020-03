Teadusmõte on vaba

Täna avalikustas Postimehe fond esimesed kolm Noor-Eesti teadusgrandi laureaati. Grandi suurus on 100 000 eurot aastas ja uuringud kestavad kolm aastat. Seega on tegu 900 000-eurose annetusega humanitaar- ja sotsiaalteadustele. Või siis ostab metsik metseen oma maailmavaatele sobivat (loe: eestikeelset ja -meelset) teadust. Vahe on suur ja põhimõtteline ning vajab selgeks rääkimist.