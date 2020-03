USA sõlmis Talibaniga ajaloolise leppe

Tellijale

Lisaks kirjutati leppesse, et 10. märtsil algavad Talibani ja Afganistani võimude vahel kõnelused, mille käigus peaksid kaks poolt jõudma kokkuleppele riigi tuleviku osas. Loodetakse, et Taliban ja Afganistani valitsus suudavad leida võimaluse võimu jagada, kirjutas New York Times.