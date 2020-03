Teenekas kaotaja võitis

Tellijale

Mida Suviste ebaõnnestumistest õppis, on palja silmaga raske märgata, sest aasta-aastalt pole tema repertuaaris ega esituses suurt midagi muutunud, juurde on tulnud vaid enesekindlust, kogemust ja meelerahu. Võta need kolm ja lisa juurde Venemaa laulukirjutaja Filipp Kirkorovi maagiline puudutus ning ongi käes valem, mis kaalukausi lõpuks Suviste kasuks kallutas. Ühismeedias on muidugi süüdistatud ka Vene trolle, aga nii kaugele minna ei tasu, kuna Suvistel on arvestatav hulk fänne ka eestikeelse publiku seas.