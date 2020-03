Osal Krabi kooli lastel pole enam koolikohta

Tellijale

Võrumaa lapsevanem Katrin Pudersell võttis kõigi vanematega ühendust, et saada ülevaade, mis saab lastest edasi, ning tuli välja, et 13 lapse vanemad otsivad praegu veel lahendust, sest lapsel ei ole esmaspäeval kohta, kus ta õppima hakkab, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Kuus last on sellised, kelle üle läbirääkimised käivad, me oleme omalt poolt pakkunud variante, kohalikud omavalitsused on pakkunud variante,» ütles haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.