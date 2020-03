Eesti reageeris oma esimesele koroonaviiruse juhtumile kiiresti ja korralikult

Tellijale

«Eesti tegeles esimese Covid-19 juhtumiga operatiivselt. Tervishoiutöötajad ning koroonaviirusega nakatunu teadsid, mida on nakkusekahtluse puhul õige teha. See on hea näide, kuidas saab nakkuse levikut pidurdada. Oluline on säilitada valvsus ning reageerida uutele juhtumitele asjakohaselt, sest oht on olemas, kuid paanikaks pole põhjust. Vajadusel on WHO valmis Eestit abistama,» ütles Reinap.