Ain Raal: apteegist maakeeli

Kogetud on sedagi, et apteegi kõik omandivormid on halvad, kuid neist kõige vähem halb on apteekide kuulumine proviisoritele ja kõige halvem ravimite müük väljaspool apteeke.

Apteek (kr k apothḗkē, ἀποθήκη) tuleneb sõnadest apo (ära) ja thḗkē (laegas, mahuti). Seega tähendab apteek otsetõlkes millegi ära mahutamist või paigutamist ehk apteegi all mõisteti esialgselt säilitusruumi, ladu või hoidlat. Tõsi, alguses ei peetud paigutatava all silmas sugugi ravimeid, vaid hoopis … veini. Vana-Roomas tähistati sõnaga apothēca maja ülakorrusel paiknevat ruumi, kus hoiti veini ja mis erines veinikeldrist (ld cella vinaria), kuigi vahel kasutati seda sõna just veinikeldri tähenduses. Hiljem hakati nii nimetama ka teisi säilitusruume ning näiteks aastal 1494 Franciscus Grapalduse koostatud «Lexicon de partibus aedium» nimetab apteegiks maja teatud osa (millel ei ole midagi pistmist ravimitega). Veelgi hiljem tunti apothec(a)’na pisikest poodi (boutique), kus tõesti võis olla probleem rohkete kaupade mahutamisega kitsukesele pinnale. Lisatagu, et näiteks itaalia keeles on apotheca vaste bottega või vana hispaania keeles botica, milles on ära tuntavad nii apteek kui ka butiik.

Muna või kana? Sama küsitakse apteekri ja arsti või farmatseudi ja keemiku kohta ning vastus sõltub ikka vastaja enda kuuluvusest. Tegelikult pole ju arukas kahe küljega münti pikuti pooleks lõigata ning selge on ka see, et apteek eeldab apteekri olemasolu ja vastupidi.

Tallinna Raeapteeki on ajalooürikutes esimest korda mainitud 8. aprillil 1422, seega seisab kahe aasta pärast ees selle 600. aastapäeva tähistamine. Tegemist on erakordse ja ülemaailmse tähtsusega sündmusega, sest Raeapteek on teadaolevalt vanim apteek, mis tegutseb siiani samas hoones ja samades ruumides. Tema tõsine konkurent on Itaalias Firenzes aastast 1221 tegutsev dominikaani munkade rajatud Santa Maria Novella apteek, mis on aga oma algset asukohta muutnud. Sama lugu on Horvaatias Dubrovnikus aastal 1317 frantsisklaste kloostris tegevust alustanud apteegiga, mis tegutseb praegugi samas kloostris, kuid teistes ruumides.

Ent Taaralinna vanim apteek hingab Revali vennale tihedasti kuklasse. Teadaolevalt kutsus aastal 1422 Tartu raad Tallinna raeapteekri magister Johann Molneri Tartussegi apteeki rajama ja ta tegutses siin aastani 1440. Selle apteegi avamise aeg pole teada, esmamainimine jääb aga aastasse 1430. Heino Gustavson on maininud aastat 1426, kuid pole selge, millisele allikale ta tugines. Võib vaid arvata, et Molner sai oma ülesandega hiljemalt paari aastaga toime.

Üks on kindel: pisikese Eesti aladel on apteegid tegutsenud juba märksa varem kui meie lähiriikides. Alla jääme vaid Lätile, kus aga vanima apteegi hoone säilinud ei ole. Meie ülivanad apteegid on Eesti uhkus, oleme maailma ulatuseski uskumatult väljapaistev apteegimaa. Minu arvates on meil seda arvestades lausa riiklik ja rahvuslik auasi olla oma apteekidega teistele riikidele eeskujuks, mitte aga halbade eeskujude sissetooja.

Kahjuks on meie apteegisüsteem, pigem küll -süsteemitus, viimastel kümnenditel just selle halvema tee valinud. Kui nii jätkame, taandareneme tagasi aastatuhandete taha, mil apteegiks nimetatu oli pelgalt pudipadipood või veelgi halvemal juhul lihtsalt üks ruum millegi mahutamiseks. Hea, kui see midagi oleks vähemalt vein, kuid parem müüdagu veini ikka veinipoes ja ravimpreparaati väljastatagu apteegist, nagu see ajalooliselt välja kujunes ja on arenenud riikidele omane.

17. ja 18. sajandiks loodi apteegid lisaks Tallinnale ja Tartule ka mujal, nii et aastaks 1785 olid kõikides meie suuremates linnades apteegid olemas. Tsaariaja lõpuks ja Eesti Vabariigi perioodil oli kogu maa ühtlaselt kaetud piisavalt tiheda apteegivõrguga, elas ju toona suurem osas rahvastikust veel maal. Nii võis aastal 1934 Eestis kokku lugeda 210 apteeki, millest lõviosa kuulus proviisoritele, üksikud ka omavalitsustele või haigekassale.