Tormihoiatusi on olnud palju ning juba ainuüksi tänavu on puhkenud vähemalt kaks tormi, mille tagajärjel jäi elektrita enam kui tuhat majapidamist. Viimasest ulatusliku mõjuga tormist, oktoobritormist, mille tõttu elektrita jäi ligi 65 000 majapidamist, on möödas neli kuud. See on piisav aeg, et hakata unustama, millised probleemid sellega kaasnesid. Samas on õigustatud küsimus, mida on nüüdseks ära tehtud selleks, et järgmine kord oleksid tormi mõjud kontrollitumad.