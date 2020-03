Lõuna-Korea salasekt oli viirusele ideaalne kasvulava

Lõuna-Korea salapärase ususekti Shincheonji Jeesuse Kiriku liider Lee Man-hee on oma järgijate silmis teine Jeesus Kristus. Eile langes see väidetav jumalapoeg aga alandlikult põlvili, paludes andestust koroonaviiruse puhangu eest riigis, sest just tema järgijate seast sai alguse haiguse plahvatuslik levik ning meest ennast ähvardab sellega seoses mõrvasüüdistus.