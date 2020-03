K u u l sai alguse hobist ja kibedast kogemusest

Raine Toss (vasakul) ütles, et tema klientidest saavad ta sõbrad ning mõnikord suisa meeskonnaliikmed, nagu läks ka abilise Jane Mürgiga. FOTO: Kristjan Teedema

Lõigetelt minimalistlikud, suuruse ja kontseptsiooni mõttes maksimalistlikud, rõhk jätkusuutlikkusel – see on üks viis iseloomustada Tartus Aparaaditehases tegutseva rõivakaubamärgi k u u l toodangut, milles poleks keeruline ette kujutada näiteks muusik Billie Eilishit. Tartlanna Raine Toss on seda rõivabrändi traageldanud kolm ja pool aastat.