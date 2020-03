Prügivedajad ägavad tööjõupuuduse käes

Tellijale

Ausa ülestunnistusena sõnas jäätmefirma AS Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude, et kuna valitseb suur autojuhtide ja laadijate puudus, siis kannatab selle tõttu paratamatult teenuse kvaliteet. «[Kuna] inimesi nendele ametikohtadele on äärmiselt raske leida, siis on mõningane kvaliteedilangus paratamatu,» tunnistas Luude, kinnitades aga, et nähakse vaeva selle nimel, et kehvadele asjaoludele vaatamata pakkuda võimalikult kvaliteetset teenust.