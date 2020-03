Kuulmiskahjustuse võib saada spordiklubist

Täna on ülemaailmne kuulmispäev. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel kannatab sügava kuulmislanguse all kogu maailmas ligi 466 miljonit inimest, neist 36 miljonit on lapsed. Sajandi keskpaigaks prognoositakse kasvu kuni 900 miljoni inimeseni. USAs näiteks on kuulmislangus kõigi krooniliste tervisehädade seas kolmandal kohal. Sestap siis ka sellele nii suur tähelepanu.