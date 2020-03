Hando Sutter: ei julge öelda, et Tootsi saaga on lõppenud

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul on plaanitaval eelrafineerimistehasel tugev ringmajanduse ja keskkonnamõju vähendamise komponent, mistõttu võiks seda pidada isegi roheprojektiks. Kuna Tootsi tuulepargil on tema sõnul endiselt vastaseid, ei julge Sutter väita, et see saaga lõppenud on.

Kas möödunud aasta oli märgiline, nägime põlevkivielektri lõpu algust ja konkreetset üleminekut taastuvenergiale?

Absoluutselt. Kui CO2 hind on 25 eurot tonn, mis vanemates plokkides teeb keskmiselt 30 eurot kulu megavatt-tunni kohta, ja jaanuaris ongi hind olnud 30 euro kandis, siis pole mingit varianti nendega elektrit toota.

Kui CO2 hinda poleks, oleksime võinud rahulikult toota kogu aeg kõikide üksustega. Kui Venemaalt pääseb elekter turule võrdsetel tingimustel, selle keskkonnamaksud on nullilähedased ja mingit barjääri pole, siis Venemaa müübki nii palju, kui torust tuleb.

Mina saan ainult konstateerida – olen seda öelnud avalikult ja ka ministritele –, et meil pole mingit varianti, võime siin hädaldada, aga teistpidi reageerime.

Taastuvenergia ettevõte Enefit Green oli meie kõige kasumlikum üksus: viisime läbi Eesti ühe suurima ühinemisprotsessi ja praktiliselt 12 kuuga on see tehtud. See pruut on praegu väga heas vormis. Ega me virisejad ole, teeme seda, mida on võimalik teha.

Börsihinda hoiavad all soe talv, head tuuleolud ja täis reservuaarid. Kui see on uus normaalsus, siis kuidas Eesti Energia suurenergeetika sellega toime tuleb?

Tuleb nii, et suurenergeetika tootis toetusteta ligi 200 gigavatt-tundi taastuvelektrit, mis oleks selline kolmandik Eestis toodetud tuuleenergiast.

Eile (intervjuu toimus 28. veebruaril – toim) otsustas valitsus seda suunda veel natuke toetada, et me saame koostootmiseks – nii nagu tegelikult teised sooja- ja elektritootjad Eestis – sinna ka natuke toetust. Kaks korda vähem kui teised, aga midagigi.

Saame toota elektrit jätkuvalt põlevkiviõli tootmisel tekkivast gaasist. Uttegaas on meie jaoks teatud mööndustega nullväärtusega kütus, põlevkiviõli tootmise jääk.