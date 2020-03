Juhtkiri: pank kui äri pidur

Eestlased, kes ise või kelle sugulased-tuttavad on välismaal elanud, on ammuilma saanud pead vangutada selle peale, kui mahajäänud ja bürokraatlikud on muu maailma pangad. Tüüpiline olukord on umbes järgmine. Inimene tahab korterit üürida. Enne ei saa, kui pangas on konto, öeldakse talle. Pangas konto avamiseks aga läheb vaja aadressi.