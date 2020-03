Berliini filmimuuseum võlub imelise ekspositsiooniga

Tellijale

Kui külastan Berlinalet, külastan ka filmimuuseumi, selle näitusi ja maailmatasemel filmiraamatukogu. Minu meelest on filmifestival ja filmimuuseum väga lähedased sugulased. Näitused on Berliini filmimuuseumis alati olnud kõrgtasemel, nii 1000 eksponaadiga püsinäitusel, mis viib vaataja läbi Saksa filmiajaloo tänasest päevast 1895. aastani, kui vennad Skladanowskyd Berliinis esmakordselt filme väntasid. Ja samuti on väga huvipakkuv ning õpetlik Saksa televisiooniajaloo ekspositsioon, mis toimib peamiselt valikprogrammidega monitoride vahendusel, ja kus muide alati on palju koolilapsi. Kokku on muuseumil 13 vaatesaali.