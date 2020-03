Sven Kreek: tõukerattasõit vajab reguleerimist

Tellijale

Eelmisel suvel meie liikluse üle ujutanud elektritõukerattad on tekitanud üksjagu segadust, sest kehtiv liiklusseadus ei fikseeri mitte kuidagi seda, kes ja kui vanalt ning kus ja mis kiirusega nendel võib liigelda. Liiklejate ohutuse seisukohast on see pehmelt öeldes üsna ebameeldiv olukord, mida oleks pidanud ette nägema ja raamid varem paika panema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos maanteeametiga tegeleb praegu aktiivselt sellega, et teha liiklusseadusesse vastavad muudatused, aga see võtab aega. Samuti on selgeks saanud, et algul lihtne ülesanne ei olegi nii kergesti lahendatav, sest elektritõukeratas ei ole mitte niisama lihtsalt lustimise riistapuu, vaid üsna kõrge riskitasemega liiklemisvahend. Aga soojad ilmad toovad need varsti taas tänavale ja seis on ikka veel segane – igaüks liikleb nii, nagu õigeks peab.