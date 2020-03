Andreas Kaju: Bideni võitlus Valgesse Majja jõudmiseks algas lõunast

Tellijale

Laupäeval võitis USA endine senaator ja asepresident Joe Biden suurelt demokraatide eelvalimised Lõuna-Carolinas. Eelvalimiste järjekorras neljas osariik oli 4,6 miljoni elanikuga senistest suurim ja esimene, kus kaua favoriidi rollis olnud Biden enne viimaste kuude kustumist suutis hädavajaliku võidu võtta. Juurde võidetud delegaatide arvel tõusis Biden nii hetkearvestuses kui ka lõpptulemuse prognoosis taas liidri, senaator Bernie Sandersi kannule. Sama oluline on, et pärast Lõuna-Carolinat peatas oma kampaania esimeses kahes osariigis mõõdukate kandidaatide seas Bidenit edestanud Pete Buttigieg, aidates nii kaasa mõõduka valijaskonna koondumisele Bideni taha. Sellised žestid võivad hiljem tuua ka otsest isiklikku kasu – vahel asepresidendi kandidaadi nominatsiooni näol või mõnel muul kujul.

Lõuna-Carolina kuulub geograafiliselt ja kultuuriliselt USA lõunaosariikide hulka. See kireva ajalooga osariik oli nende 13 koloonia hulgas, kes iseseisvussõjas Ühendriikidele Briti krooni käest eluõiguse välja nõutasid. Sajand hiljem, 1860. aastal oli see aga esimene Ameerika lõunaosariik, kes Ühendriikidest välja astus, ja seeläbi presidendiks valitud Abraham Lincolni juhitud põhja jänkide vastu Ameerika kodusõtta läks. Vaatamata sellele, et valged olid sõja kaotuse järel isikliku vabaduse võitnud endiste orjadega võrreldes arvulises vähemuses, ei olnud mustanahalistel ameeriklastel Lõuna-Carolinas juhtivate poliitiliste ametikohtade juurde asja veel sadakond aastat, sest demokraatide juhtimisel üle kogu lõuna vastu võetud nn Jim Crow’ (halvustav väljend mustanahaliste kohta) seadused piirasid ligipääsu valimiskastile mitmesuguste maksude ja muude lävenditega, nagu näiteks kirjaoskuse või muud testid.