Meetrise läbimõõduga reoveekollektoris voolab Laagri, Saue, Saku ja poole Nõmme linnaosa heitvesi Paljassaare reoveepuhastusjaama. See on betoonist toru, mille siseküljelt on aja jooksul betoon ära pudenenud ja betooni sees olev metallsõrestik ära roostetanud.