Lõunakeskuse juurde kerkib sügisel uuskasutusmajake

Uuskasutuskeskus hakkab koostöös Astri grupiga sügisel paigaldama uuskasutusmajakesi, kuhu inimesed saavad tuua tarbekraami ning rõivaid, mida neil enam tarvis pole, kuid mis on piisavalt heas korras, et neid saaks kasutada või kanda keegi teine.

Esialgu avab Uuskasutuskeskus viis ligi kolmekümne ruutmeetrist kogumismajakest. Neist kaks esimest tulevad Astri grupile kuuluva Lõunakeskuse ja Tallinnas Balti jaama turu juurde. Järgmistena püstitatakse kogumismajad pealinna keskturule ning Narva ja Pärnu Astri keskuse juurde.

Iseteenindus

Kogumismajake peaks suurema osa ajast töötama iseseisvalt: nädala sees toimib see selvepunktina ja nädalavahetustel mehitatud vastuvõtupunktina. Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu sõnas, et sel juhul ei pea nad palkama töötajat, kes hommikust õhtuni kohal viibiks.

Kuid miks ei kõlba kogumismaja asemele tavaline konteiner? «Näha on, et konteineritesse võib korralike uuskasutuseks mõeldud asjade sekka sattuda ka prügi,» vastas Paakspuu. Kogumismajakeses on aga paaril päeval nädalas kohal inimene, kes selgitab, kuhu ning mida tohib ära anda. Majake oma välimuse ja eeskirjaga juba ise peaks inimesi piisavalt distsiplineerima ning loodetavasti annetuste sekka prügi ja rikutud esemeid ei satu.

Meile heidetakse tihti ette, et teenime tasuta saadud kraami müümisega kasumit, aga tegelikult see nii pole, rõhutas Uuskasutuskeskuse juht Diana Paakspuu.

Seni on Uuskasutuskeskus ära antavat kraami vastu võtnud oma poodides, mida on üle Eesti 13. Aasta jooksul peaks neile lisanduma viis uuskasutusmajakest. «Seda on selgelt vähe, tahame kogumismajakesed panna Eesti kõigisse suurematesse linnadesse,» märkis Paakspuu.

Ära antud asjad lähevad sümboolse hinnaga Uuskasutuskeskuse poodides müüki. «Meile heidetakse tihti ette, et teenime tasuta saadud kraami müümisega kasumit, aga tegelikult see nii pole,» rõhutas Paakspuu. «Uuskasutuskeskus on mittetulundusühing ning asjade müügist saadud tulu kulub poodide üüri ja töötajate palkade maksmiseks.»

Asjad, mis poodides kaubaks ei lähe, kingib keskus koostööpartneritele. «Teeme koostööd suurperede liiduga, annetame tekstiili käsitöölistele, ka teatrid ja filmitegijad saavad meilt kraami,» selgitas Paakspuu. Näiteks ka mängufilmi «Tõde ja õigus» tegemiseks said filmitegijad mõned rõivad Uuskasutuskeskusest.

Võitis «Nööp»

Astri grupp ja Uuskasutuskeskus kuulutasid eile välja kogumismajade arhitektuurivõistluse võidutöö. Võitjaks osutus arhitekt Kristian Taaksalu töö «Nööp».