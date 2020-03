Austria mägiküla võitleb lumekuninganna fännidega

Tellijale

Jutt käib pisikesest Hallstattist, kus elab vaid 780 inimest, aga mida tunamullu külastas rekordilised miljon turisti. See tähendab, et iga kohaliku kohta käis külas ligi 1300 turisti. Samuti turistide all ägavas Veneetsias oli see arv 76, Dubrovnikus kõigest 29.