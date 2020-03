Tellijale

Kongresside tähendus on soome-ugri rahvaste seas erinev, osale on need formaalsed, teistele aga suure tähtsusega. Komide kongresside tähendus on suur. Sellele aitab kaasa asjaolu, et korraldaval organisatsioonil Komi Voitõr (Komi Rahvas) on seadusandliku initsiatiivi õigus. Tõsi, organisatsioon pole seda õigust kunagi kasutanud.