Filosoof Madis Kõivu ruum avaneb kunstinäitusel teist korda teisiti

Väljapaneku koostajad Riin Kõiv ja Eduard Parhomenko on märkinud, et Madis Kõiv on pööranud palju tähelepanu ruumi kujutamisele – ta maalis rohkesti maastikke ja linnavaateid. Näitusele valitud maalid meenutavad unenäomaastikke, kus välismaailm hajub aistingute kontuurideta laikudeks. Koostajad juhivad vaatajate tähelepanu eelkõige küsimustele: mida jahib teadlane maalilistes abstraktsioonides ja kas koht on koondunud värvi?