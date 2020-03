Välismaalaste kohanemisprogramm: suhted kinnitavad sisseelamise edukust

Tellijale

Eesti riigi kohanemisprogrammi Settle in Estonia koolitusi läbi viiva Expat Relocation Estonia OÜ tegevjuht Martin Lään teab endise diplomaadina omast kogemusest, kui oluline on teise riiki sisseelamisel abi olmeküsimuste lahendamisel ja toetus.

Mis on kohanemisprogramm Settle in Estonia?

Kohanemisprogramm Settle in Estonia on riigi pakutav tasuta õppeprogramm, mis aitab Eestisse saabunud välismaalastel siin kergemini sisse elada. Mitmesugustest koolitustest koosnev programm annab ülevaate Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest ning igapäevasest elukorraldusest.

Programm koosneb eri teemadega ühepäevastest seminaridest ja algtaseme eesti keele kursusest – baasmoodulis tutvustatakse Eesti ühiskonda ja riigi teenuseid üldisemalt, töö- ja ettevõtlusmoodul jagab infot neile, kel on plaanis Eestis töötada või ettevõte rajada, pere- ja lastemoodul aitab just lastega peredel paremini kohaneda ning õpimoodul ja teadusmoodul toetavad (üli)õpilasi ja teadlasi.

On nii tippspetsialiste, kes on Eestisse saabunud seoses töökohustustega, ja neid, kes on siia tulnud perekondlikel põhjustel, kui ka neid, kes tulnud siia õppima. Ka geograafiline spekter on lai. Programmis on kokku osalenud inimesi rohkem kui sajast riigist, ent kõige rohkem on kodanikke lähiriikidest.