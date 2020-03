Eesti jõusaalikett murrab Balti turu liidriks

Tellijale

Käibe poolest mitte, kuid klubide arvult küll. Kokku on meil 47 spordiklubi: Eestis 23, Lätis 13 ja Leedus 11. Käibe mõttes ligi 60 protsenti on endiselt Eestis, kuna siin oleme kõige pikemalt tegutsenud.

Olen kuulnud paljudelt välismaalastelt, et Eesti jõusaalid on väga kallid ja hinnad on sarnased näiteks Austraalia omadega. Kuidas kommenteerite siinseid hindu?

Ei ole nii kõrged. Tegelikult tuleb aru saada, mida pakutakse. Meil on erinevad brändid. MyFitness on premium-bränd, kus on rühmatreeningute programm ja erinevad kontseptsioonid. Seda teenust ei ole võimalik pakkuda 15 euroga. Meie odavam variant on iseteeninduslik Gym, mis on avatud 24 tundi. Seal saame pakkuda 15-euroseid kuupakette. Liikmel on vaba valik, mida ta soovib kasutada.