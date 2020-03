Ühes oma hiljutises arvamusavalduses on Jaan Toomik öelnud: «Kunstnik on olnud uute värskete ideede kandja ning heas mõttes isegi provokatiivne revolutsionäär. Seetõttu on oluline, et iga kunstnik suudaks oma seesmist vabadust säilitada.» Arvan, et see sisemise vabaduse teema ongi üks käesoleva näituse võtmesõnu. Selle osutab ka näitusele nime andnud töö «Selfi kajakana» (2019–2020). Merikajakas on sageli olnud omamoodi vabaduse sümbol