Näitus «Love Song Sing-Along» koosneb Lemsalu vägevast installatsioonist ja Malone’i väga isiklikest maalidest ning muusikast. Nende töid toetab skulptor Michèle Pageli kasepuudest mets. Kokku moodustab see kõik liigutava mütoloogiline koosluse. Kyp Malone, Kris Lemsalu abikaasa, muusik, kunstnik, näitleja ja üks legendaarse kultusbändi TV on the Radio lauljatest on esimese hooga intervjueeritavana ettevaatlik ja tõsine, ent kui temaga päriselt suhelda, elavneb ta märgatavalt.