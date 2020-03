Karel Voolaid: meie ei taha leppida, et oleme autsaiderid – kõik alustavad puhtalt lehelt

Eesti koondise peatreeneri Karel Voolaidi hinnangul näib alagrupp esmapilgul üpris võrdne. «Ma ei tea, milline oleks õnnelik loos olnud, kõik koondised meie alagrupis on võrdsed. Nad näevad meie näol kindlaid võidupunkte ja peavad ennast meist tugevamaks, kuid meie ei taha leppida, et oleme autsaiderid. Kõik alustavad puhtalt lehelt, ma ei tooks ühtegi koondist eraldi välja,» lausus Voolaid.

Põhja-Makedoonia ja Gruusia esindustes mängivad keskmisele jalgpallisõbrale üsna tundmatud pallurid. Armeenia koondises mängib aga Henrih Mhitarjan, kes on klubikarjääris esindanud Dortmundi Borussiat, Manchester Unitedit ja Londoni Arsenali ning teenib praegu igapäevaleiba AS Romas. «Ma ei ole pidanud neid mängijaid skautima, igal koondisel on omad liidrid. Selgus saabub umbes Balti turniiri ajal (juunis – toim), kui kõik koondised on piisavalt mänginud ja valmistuvad Rahvuste liigaks,» ütles Voolaid.

Sinisärkidele on Rahvuste liiga vastased varasemast tuttavad: Põhja-Makedooniaga on eestlased madistanud neli korda (Eesti saldo: 0 võitu, 1 viik ja 3 kaotust), Armeeniaga on vastamisi mindud viis (2 võitu, 2 viiki ja 1 kaotus) ja Gruusiaga kuus korda (2 võitu, 1 viik ja 3 kaotust).

Grusiinide ja armeenlastega kohtusime viimati tunamullu kevadel ning eelmine mäng makedoonlastega toimus 2007. aasta sügisel. «Jalgpallis võivad asjad kiiresti muutuda ning lähiminevikku ei tasu vaadata. Kui mängud hakkavad sel aastal toimuma, saame nende järgi strateegiad planeerida,» kommenteeris Eesti koondise peatreener.