Berliinis, KW kaasaegse kunsti instituudis saab praegu näha eesti staarkunstniku Kris Lemsalu ja legendaarse multiinstrumentalisti Kyp Malone’i ühisnäitust «Love Song Sing-Along». See on salapärane, rõõmus ja mänguline. Korraga isiklik ja universaalne. Näituse avamisel oli galerii rahvast täis: tundus, et ukse taga oli pooltuhat inimest, kes kõik tulid igast maailmanurgast Lemsalu ja Malone’i vaatama. Saab ju ainult hea meel olla, kui kaasaegset kunsti sedasi hinnatakse.

Kuigi selle näituse puhul on tegemist omamoodi müsteeriumiga, ei ole Lemsalu ja Malone’i kunst ligipääsmatu. Vastupidi, see on avatud, kaasakiskuv, käivitav, tundma ning mõtlema panev. Sissepääsu juures asuv Kris Lemsalu suur installatsioon hiiglaslikust luigest, kelle sees sõidavad mugavalt ringi veidrad teriomorfsed tegelased, tekitab õige mõnusa tunde ja häälestab õigele lainele – need poolkeraamilised olendid pole justkui ei siit- ega sealtilmast. Või õigemini, nad kuuluvad kõikidesse maailmadesse võrdselt. Nagu tegelikult me kõik. See on näitus, mis avab uusi olemisviise.