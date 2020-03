Päts läheb lõpuks Moskvasse

Tellijale

Tegemist on Mart Kivastiku näidendiga «Kostja ja hiiglane», mille Vene režissöör Aleksandr Ogarjov tõi esimest korda lavale kaks suve tagasi Eestis Viinistus. Siis mängisid seda eesti näitlejad R.A.A.A.M.-ist, nüüd Moskvas mängivad samuti Ogarjovi lavastamisel Pätsi tõusu ja languse lugu vene näitlejad. See asjaolu muudab ka rõhuasetusi: kui Eestis mängiti rohkem poliitilise alatooniga lugu, siis Moskvas näevad vaatajad pigem psühholoogilist lavastust.

«Eestis oli rohkem lugu eestlastele, Moskvas me räägime üldinimlikuma loo,» rääkis Ogarjov Moskvas Postimehele. «Siin paneme rõhu presidendi saatusele, teatud mõttes on see analoog kuningas Leari loole. Siin pole nii tähtis Eesti saatuse lugu kui president Pätsi traagiline lugu, tema valikud ja südametunnistuse piinad.»