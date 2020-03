Helve Särgava saab Tallinna volikogu uueks aseesimeheks

Tellijale

«Volikogu aseesimehe valimine on meil istungi päevakorras ja ma usun, et Särgava tõuseb ühe kandidaadina esile küll. Volikogus on kaks aseesimehe kohta – üks koalitsiooni ja teine opositsiooni käes. Ja koalitsiooni koht läheb nüüd nii-öelda täitmisele,» selgitas linnavolikogu esimees Tiit Terik. Volikogu teine aseesimees on Isamaa liige Mart Luik.