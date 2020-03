Politsei peab pidevalt muutuvat narkodiilerite edetabelit

Tellijale

Lasnamäe, Kärberi tänav, 19. veebruari hommik. Põhja prefektuuri tänavagrupi meeskond on kortermajade vahel valmis kinni võtma narkootikumide edasimüüja. Kuigi politseinikel on teada tuhandeid diilereid, on see Kärberi tänava diiler täna kahtlustatavate nimekirjas number üks.