Erki Pärnoja ja Dominic Miller Group Talvejazzil

Terevisioonile ja veebiajakirjale «Häppening» antud intervjuudes selgitab Erki oma plaadi algimpulsse järgnevalt: «Plaadi teema sai alguse selle nimiloost «Leva», mis tähendab rootsi keeles elamist – tahet elada. Kõik on alguse saanud mõttest, et kas me elame päriselt või ootame midagi, et hakata elama.» Lugude pealkirjad väljendavad kõik igatsust millegi järele ning on üles ehitatud kordustele. Nii nagu elamine koosneb mitmetest kihtidest ja tahkudest, oli Erkil soov seda ka muusikas väljendada.