Tunne Kelam: Eesti Kongress 30 – lootus tõi vabaduse

Kolm rahvuslik-demokraatlikku rühmitust – Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Eesti Kristlik Liit – esitasid 31 aastat tagasi, 24. veebruaril 1989 Eesti rahvale üleskutse viia läbi Eesti Vabariigi (EV) õigusliku kodanikkonna registreerimine, tehes seda rahvaalgatuse korras. See oli EV kodanike komiteede liikumise avalöök.

Eesmärk oli põhimõttelise tähtsusega: teha kindlaks, kes on õigustatud otsustama Eesti tuleviku üle, kui võimalus iseseisvuseks peaks avanema. Kas kõik ENSV territooriumile sisse kirjutatud isikud? Üksnes eesti rahvusest isikud? Või juriidiliselt üha kehtiva EV kodanikud? Ametlikud reformimeelsed jõud sellele otsustavale küsimusele vastust ei andnud.

Veel augustis 1988 tõdes Mart Kadastik oma Edasi artiklites küll, et on võimuvaakum ning et ENSV juhtkonna autoriteet kahaneb päevast päeva. Järeldus oli aga pragmaatiline: avastused ajaloolise tõe – Eesti okupeerimise kohta – võivad ju paika pidada, kuid nad ei muuda olemasolevat tegelikkust; jätkata tulevat ikkagi sellest reaalsusest, kus praegu elame, seega siis Nõukogude Eestist (NSV Liidu koosseisus).