Meeli Vilukas-Thibert: aeg põetada ja olla haige

Viirusteperioodil on küllap enamik tööl käivaid inimesi leidnud end kriipiva kurgu ja tilkuva ninaga valiku eest, kas vedada end kuidagi tööle või anda kehale nõutud taastumisaega (nakkusohu vältimisest rääkimata). Kui laps on haige, pole aga pääsu. Paljud jäävad siiski koju süütundega, et laovad oma töö ju samuti juba täiskoormusega töötavate kolleegide õlule.