Erkki Bahovski: kes on Süürias kelle liitlane?

Tellijale

Fashoda intsident leidis aset 1898. aastal, kui Prantsuse ekspeditsiooniväed jõudsid Aafrikas sellenimelisse kindlusesse plaaniga tõrjuda Sudaanist välja Briti jõud. Ent sinna jõudsid ka Briti väed. Kohapeal said prantslased ja inglased hästi läbi, kuid kummalgi kodumaal tõusid pinged mitmeks kuuks haripunkti. Lõpuks, pärast mitmekuulist vastasseisu ja olles arvulises vähemuses prantslased taandusid. Sõda Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel jäi olemata ning 1904. aastal sõlmisid need riigid Saksamaa vastu juba Entente Cordiale’i.

Võib enam-vähem kindel olla, et kui Fashoda intsidendist oleks välja kasvanud täiemõõduline sõda Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel, oleks 20. sajandi ajalugu, sh Eesti oma, näinud välja teistsugune. Ent alternatiivajalugu on lihtsalt mõtteharjutus, mida ei saa väga tõsiselt võtta.

Kuid tõsiselt tasub võtta Türgi ja Süüria konflikti Idlibi provintsis. On selge, et Süüria pole seal iseseisev mängija, sest ilma Venemaa toetuseta poleks Süüria armee võimeline mingit pealetungi alustama ega käigus hoidma. Türgi aga kuulub NATOsse. Nii et tegemist pole pelgalt Türgi-Süüria konfliktiga, vaid sel – nagu Lähis-Idas tavaliselt – on ka laiem taust.