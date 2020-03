Mida me oleks Genfi autonäitusel näinud?

Tellijale

Genfi autonäitus on suutnud seni hoida kõrget mainet ja täita olulist rolli. Seda valusam on löök autotööstusele ja publikule. Kahjusid loetakse kokku mitut moodi. Rahas – kõneldakse hinnanguliselt poolest miljardist, ent vaevalt siinkohal millegi tõelähedaseni üldse jõutakse. Maines – kui tootjal oli kavas uudis välja kuulutada Genfis, siis pinguta kuidas tahad, aga hiljem teist korda välja hõigatuna on see ikkagi kõigest teine tõmmis. Keeruline olukord! Kuidas mõjutab Šveitsi võimude otsus autotööstuse, -näituste ja -esitluste tulevikku laiemalt, hakkab selguma alles pisitasa. Mõju võib olla laiem ja kahju ulatuslikum, kui praegu paistab.