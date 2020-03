Väätsa Agro uues laudas on lüpsjal ühe lehma jaoks 6–7 sekundit

Tellijale

Ringkäigul laudakompleksis tutvustas Väätsa Agro ASi juhatuse liige ja Trigon Dairy Farmingu looma- ja taimekasvatuse juht Lenno Link lehmade elu laudas ja lüpsmisprotsessi. „Tipptoodangut andvate lehmade silo on teise koostisega kui kinnistel lehmadel. Teie teete vahet silo värvis, meie koostises,” selgitas ta. Lüpsi­karusselli juures kõneles ta, et praegu käib lüpsil üle 2000 lehma ja korraga on lüpsi­karussellil tööl kolm lüpsjat. „Lüps toimub kolm korda päevas ja vajadusel saab lüpsi­karussellil kiirust veel tõstagi,” kinnitas ta. Praeguse lehmade arvu juures on lüpsjal karussellil ühe lehma jaoks aega 6–7 sekundit. Kui lehmade arv suureneb 3000ni, võetakse lüpsjaid juurde.

Link tõdes, et lehmadele on heaks piimatootmiseks vaja laudas värsket õhku, kuiva aset ja head sööta. Seda kõike saavad loomad reedel avatud Väätsa kolmandas laudas ja veelgi enam, sest uus laut on eelmistest modernsem. „Väätsa Agro teises ehitusjärgus valminud lehmalaudas on lehmadele turvalisemad plastist asemepiirded, sändvitšpaneelidest katus ja leedvalgustus, mille tõttu on laudas kaks korda valgem.”