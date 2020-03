Kalakasvatajatel puudub tuleviku osas kindlus

Tellijale

Vaino on seda meelt, et Eesti kalakasvatajad tuleks vabastada igasugu maksudest, kuna ettevõtted on väikesed ja reostus olematu. „Euroopas pole riiki, kus kalakasvatajad maksaksid keskkonnareostuse maksu,” lisas ta.

Vaino räägib, et Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppes alustas koos temaga kalakasvatuse õppimist 17 noort, neist lõpetas viis. Lõpetajate enamiku moodustasid kalakasvatustega varem seotud inimesed. Maaülikooli lõpetamine langes aega, mil hakati jagama eurotoetusi ja kalakasvatus muutus korraga perspektiivikaks. Valitses mõtteviis, et mis see kalade kasvatamine siis ära pole. On vaja vett, kuhu iga päev sööta visata, ja kala kasvab mühinal. „Ütlen ausalt, kalakasvatajal on miljon muret. Isegi kogenud kasvatajatel tuleb ettenägematuid probleeme,” nentis mees.