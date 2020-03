Jaanipäeva saaki tuleb külvata veebruaris

Tellijale

Järvamaal Aravete kandis köögivilja kasvatav Vello Peitong nentis, et külv käib ikka kalendri kuuseisu järgi. „Näpud võivad ju sügeleda, kuid tuleb kalendrit vaadata, sest ilmaga võib kõike juhtuda,” sõnas Peitong, kes jälgib külvamisel noore ja vana kuu aega. „Tomatiseeme läks tänavu mulda kodumaa sünnipäeval ja seda eelkõige soodsa kuuseisu tõttu. Eelmine aasta läks veidi varem, veebruari keskel, kuid ikka arvestusega, et esimene saak valmiks jaanipäeva paiku,” selgitas ta.

Idanemine pole kiita

Pika vinnaga köögiviljade ja mitme lillesordi külvamist alustati tänavu novembris, eelmisest aastast peaaegu kuu aega varem. „Kuigi poes pole seemneid eriti saadagi, on mul seemned kodus,” lausus Peitong. Tal kasvab 50–60 sorti lilli, neist 30 on praeguseks külvatud. Tomateid on 150 sordi ringis.