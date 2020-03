Vald müüs tuksis akudega ja külmad elektriautod maha

Tellijale

Suvel sooja ilmaga sõites polnud elektriautodega probleeme, need ilmnesid talvisel ajal, nentis Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp. Olgugi et tänavusel talvel pole pea üldse krõbedamaid külmakraade olnud, pidid sotsiaaltöötajad tegema töösõite nii, et salongisoojendus oli välja lülitatud. «Töötajatel oli valida, kas sõita soojas autos või siis jõuda õigeks ajaks sihtkohta,» ütles Milvi Sepp.