Haruldane kroonlühter säras muuseumis

Lühtri valdaja on Käsmu kogudus ja tööde tegemisel olid hea nõuga abiks muinsuskaitseameti töötajad Linda Lainevoo, Grete Nilp ja Mirjam Abel. Materjaliuuringud tegi Signe Laht Tartu ülikoolist ning just nende uuringute tulemusena selgus, et lühter ei ole valmistatud kipsist, nagu algul arvati, vaid et see on kriidi ja liimi segu. Just selle materjali tõttu ongi lühter unikaalne, ainuke omataoline Eestis.