Enriko Talvistu: teemegi parkimismaja kunagise vallikraavi tiigi sisse?

Et rõõmustada tulevasi ehitusettevõtjaid ja arheolooge, nimetagem aga seda, et kõnealune krunt on erinevalt vanalinna kruntidest, nagu Rüütli-Küütri nurk, hoopis teistsugune. Seal pole ühestki ajastust varasemaid ehitusmälestisi ega täitemüüre. Võimalikud on vaid varased sadamarajatised kusagilt keskajaeelselt perioodilt. Hilisemal ajal, keskaegsest kuni uusaegse 18. sajandi ajani me teame seda kui linnamüüriäärset vallikraavi tiiki enne Emajõge. Pärast linna õhkimist 1708 tsaar Peeter I käsul kaob see tiik umbes 1750. aastaks linna plaanidelt. Ilmselt aeti see suures osas rususid täis. Kuid mis asus selles tiigis varasemast ajast, on arheoloogidele kullaauk.