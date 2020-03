Mika Lauhde: Huawei paradoks

Tellijale

Postimehe arvamusloos 27. veebruaril tõstatas härra Raul Rikk igati põhjendatud küsimuse: kelle tehnoloogiast me sõltume? Küsiksin vastu: kas üldse tasub täielikult mõne kindla riigi tehnoloogiast sõltuda? Et tagada oma sõltumatus ühest või teisest pakkujast, tuleb tagada võrdne ligipääs kõigile pakkujatele. Eesti on seda põhimõtet osanud väga edukalt rakendada näiteks energiatööstuses oma energiajulgeoleku tagamisel. Tehnoloogiasektoris kehtivad samasugused printsiibid.

Huawei probleem on selles, et ettevõte on muutmas kõiki seniseid telekommunikatsiooni reegleid. Me oleme avanud oma lähtekoodi ning lubame kolmandatel osalistel seda katsetada, lisaks järgime standardisatsiooni ja sertifitseerime oma tooteid – oleme sisuliselt läbipaistvad. Seetõttu ongi küsimus Huawei usaldusväärsusest omamoodi paradoksaalne, sest esimese ettevõttena ei eeldagi me enam riikidelt ja koostööpartneritelt pimesi usaldamist, vaid oleme seadnud eesmärgiks täieliku läbipaistvuse telekomisektoris.