Opositsioon astus linnapeale rünnakut kavandades rehale

Mõni tund hiljem saatis erakond Isamaa pressiteate, millest selgus, et nende saadikurühm volikogus – Argo Annuk, Kaja Tarto ja Anneli Kannus – siiski ei toeta seda linnapea tagandamist nõudvat avaldust. «Avaldust ei ole Isamaaga kooskõlastatud ja täna me sellega ei ühine,» ütles erakonna Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk.

Õige pea jõudis Tartu volikogu listi Kaja Tarto kiri, kust võis lugeda, et linnapea suhtes kriitiline avaldus tuli Isamaa saadikurühmale ootamatult. «Minu isiklik seisukoht: Vahur Kalmre, sellises stiilis, eelnevalt kooskõlastamata ja allkirjadeta avaldus ei ole pädev – alla kirjutatakse käsitsi või digitaalselt. Lubamatu on, et avaldus paisati ka meile teadmata meediasse – selliste volikogu (opositsiooni) töövõtetega ja retoorikaga mina kindlasti ühineda ei soovi,» seisis selles. Ta nõudis ka avalikku vabandust: «Olete kahjustanud mitmete inimeste mainet valetamise ja faktide moonutamisega.»