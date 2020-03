Venemaa tippuisutaja tätoveeris jalale Tallinna silueti

Eile Tallinnas alanud iluuisutamise juunioride MMil on külaliseks noormees, kes võitis täpselt viis aastat tagasi samas paigas sama võistluse. Ning sai sellest nõnda palju inspiratsiooni, et tükike Eestit on temaga nüüd alati kaasas. See noormees on Venemaa jäätantsija Sergei Mozgov.