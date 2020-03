Tarmo Lääne: tulumaksutagastus tagasi teenima

Tellijale

Sel aastal on uueks tulumaksu tagastusest laekunud raha paigutamise võimaluseks kindlustusühistud. Teatavasti tegi riigikogu eelmise aasta jaanuaris otsuse lubada need Eestisse tagasi. See tähendab, et pärast 80-aastast vaheaega on kõigil eestimaalastel taas võimalus olla Eesti kindlustusturul klient-omaniku ehk iseenda kindlustusandja rollis.