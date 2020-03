Karmo Tüür: Krimmi vahejaam

Tellijale

Venemaa pole kunagi kedagi esimesena rünnanud! See on üks Vene uusmütoloogia alustalasid. Tõsi küll, seetõttu on üsna keeruline usutavalt seletada, kuidas neist sai impeerium, mis teatab aeg-ajalt uhkusega, et on suurima pindalaga riik maailmas.