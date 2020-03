Aarne Seppel: isake Kõlvart ja pööbel

Siinjuures meenub ka minister Jevgeni Ossinovski tõdemus, et alkoholitööstus teenib tulu inimeste tapmise pealt. Ossinovski saatusest ei ole praegu põhjust pikemalt rääkida. Kõlvart on kindlasti olnud diplomaatilisem, pole nii palju vastaseid häbimärgistanud ning on saanud endale vähem vihavaenlasi. Siiski olen enam kui veendunud, et põhjenduseks toodud punktid on võimalik saavutada, tegeledes konkreetse probleemiga.

Alkoholisõltuvuse ja alkoholi liigtarvitamisega tuleb peale piirangute võidelda ka alkoholikultuuri muutmise abil. Tundub uskumatu, aga Eestis on vähemalt mingil tasemel olemas alkoholipoliitika ja see on see koht, kus Ossinovski tegi tegelikult ka palju head. Samas olen veendunud, et keeldude ja piirangutega saavutatud võidud on lühiajalised. Kui teil on olnud teismelisi lapsi, siis mõistate mind.