Kadri Tammepuu: oodates ootamatut

Eesti on õigusriik, mille kodanikud otsustavad ise, millal ja kuidas nad käsi või laualappe pesevad. Toidukäitlejatele kehtivad küll teatud nõuded, aga kõigi töötajate juurde, kel kätepesu veres pole, inspektoreid seisma ei jagu. Elanikele saab tõsisemaid kohustusi panna siis, kui epideemia peaks riiki jõudma. Aga mille alusel uus olukord kindlaks tehakse? Kahjuks ei õnnestunud terviseametilt ega sotsiaalministeeriumilt koroonaviiruse riiklikke tegevusplaane puudutavatele küsimustele vastuseid saada, sestap on raske hinnata, kui valmis me oleme – mis on päriselt tehtud ja kuidas koostööd harjutatud. Vägisi meenub poole aasta tagune Võru elektrikatkestus, kus kriisi lahendamisega püüti käigu pealt hakkama saada.